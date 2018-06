Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Quelle: Filip Singer/EPA/dpa

Tausende Menschen sind in Tschechien gegen den geschäftsführenden Ministerpräsidenten und Multimilliardär Andrej Babis auf die Straße gegangen. "Schande, Schande", riefen die Protestierenden auf dem Wenzelsplatz im Prager Stadtzentrum.



Die Kritik richtet sich dagegen, dass Babis bei seiner geplanten Koalition mit den Sozialdemokraten auf die Tolerierung durch die Kommunisten baut. Staatspräsident Milos Zeman will Babis, gegen den strafrechtliche Ermittlungen laufen, am Mittwoch vereidigen.