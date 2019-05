Antonio Guterres ist Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Nach der militärischen Niederlage der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wollen die UN stärker gegen reisende Terroristen vorgehen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres stellte in New York eine neue Software vor, mit der Länder sich besser über die Bewegungen von Extremisten austauschen sollen.



Die Software "goTravel" analysiert Bewegungsdaten von Personen und leitet ein Gefährdungspotenzial ab. Auch sollen Daten schneller mit anderen betroffenen Ländern oder etwa Interpol geteilt werden.