Brasilianer demonstrieren gegen die Kürzungspläne von Bolsonaro.

Quelle: Jorge William/O Globo/GDA via ZUMA Wire/dpa

Zehntausende Schüler und Studenten haben in vielen Städten Brasiliens gegen die geplanten Einschnitte der rechtspopulistischen Regierung in der Bildung demonstriert. In Porto Alegre, der Hauptstadt Brasilia und in Rio de Janeiro kam es während der Proteste zu Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie das Portal Uol berichtete.



Die Beamten setzten Tränengas ein, um die Menschenmenge aufzulösen. Präsident Jair Bolsonaro nannte die Demonstranten "nützliche Idioten".