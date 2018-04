Kreativität, Entspannen, ein intensiveres Leben - damit verbinden manche Promis die Droge. In einer aktuellen YouGov-Umfrage zeigen sich die Menschen in Deutschland kritischer: Nur vier Prozent der Befragten halten Cannabis für harmlos, mehr als zwei Drittel gaben an, noch nie gekifft zu haben. Und Experten warnen vor der heftigen Rauschwirkung heutiger Züchtungen und den Folgen für junge Konsumenten.