Mitglieder der Kurdenmiliz YPG. Archivbild

Quelle: Str/EPA/dpa

Angesichts der türkischen Offensive im Nordosten Syriens haben die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) den Kampf gegen die Terrormiliz IS ausgesetzt.



"Wir haben in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen den IS im Fall eines Angriffs des türkischen Staates für uns zur Nebensache wird", sagte der Kommandeur der SDF, Maslum Abdi, der kurdischen Nachrichtenagentur Firat. "Dieser Fall ist nun eingetreten. Wir haben all unsere Aktivitäten gegen den IS eingefroren."