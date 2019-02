Grüne fordern internationale Konvention gegen Vermüllung.

Quelle: Christoph Sator/dpa

Angesichts des vielen Plastikmülls im Meer fordern die Grünen ein Exportverbot für Plastik in Länder mit schlechteren Entsorgungssystemen und eine internationale Konvention. Ein Antrag der Bundestagsfraktion dazu soll an diesem Freitag im Parlament beraten werden.



"In einem atemberaubenden Tempo wird der Ozean zum Endlager für unseren Plastikmüll", warnte die Grünen-Abgeordneten Steffi Lemke. "Somit droht dem größten Lebensraum unserer Welt unwiderruflich die Zerstörung", sagte sie.