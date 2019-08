Wladimir Putin und Donald Trump. Archivbild

Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und ihm nach russischen Angaben Hilfe im Kampf gegen die seit Tagen wütenden Waldbrände in Sibirien angeboten. Putin wisse das zu schätzen und werte es als positives Signal in der angespannten Beziehung der beiden Länder.



Russland werde auf das "Hilfsangebot" eingehen, sollte dies nötig sein. Die heftigen Waldbrände in Sibirien haben laut Forstverwaltung bereits fast drei Millionen Hektar Fläche abgebrannt.