Die Weltraumagentur Esa hat vor den Gefahren durch Weltraumschrott gewarnt und will mit einer neuen Mission im All aufräumen. Täglich gebe es über hundert Kollisionswarnungen im Operationszentrum der Esa in Darmstadt, sagte Rolf Densing, Esa-Direktor für Missionsbetrieb, am Rande der Esa-Neujahrspressekonferenz in Paris. Denn Trümmer können mit aktiven Satelliten kollidieren und diese beschädigen.Die Ausweichmanöver verursachen demnach hohe Kosten. Denn sie benötigten Treibstoff, was wiederum die Lebenszeit der Satelliten verkürze, so der Experte.