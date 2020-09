Ein Paket mit der Aufschrift "Konjunktur". Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Koalitionsausschuss fordert die FDP von Union und SPD ein Konjunkturpaket zur spürbaren Entlastung von Bürgern und Unternehmen in der Coronakrise. "Wir brauchen jetzt ein Sofortprogramm gegen den Wirtschaftsabsturz. Das Geld ist da", sagte der erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann.



Ein Einstieg in die Abschaffung des Soli, die Senkung der Stromsteuer und Sofortabschreibungen für Investitionen in Wirtschaftsgüter oder digitale Produktionsmittel seien sofort möglich.