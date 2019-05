Der Nabu fordert konkrete Herdenschutzmaßnahmen.

Bei der Abwehr von Wolfsübergriffen auf Weidetiere setzt der Naturschutzbund (Nabu) auf einen besseren Herdenschutz. Der Umweltverband appellierte an Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), bei dem Thema nach dem Vorbild ihrer EU-Kollegen eng zusammenzuarbeiten.



Laut EU-Umweltkommissar Karmenu Vella und Landwirtschaftskommissar Phil Hogan gelinge eine Koexistenz von Mensch und Wolf in Europa nur, wenn Agrar- und Umweltministerium an einem Strang zögen.