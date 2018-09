EKD-Chef Bedford-Strohm lehnt Aufnahmelager außerhalb der EU ab. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat davor gewarnt, Asylbewerber an der Grenze zu Deutschland zurückzuweisen. "Flüchtlinge dürfen nicht von einem Land zum anderen geschoben werden", sagte der bayerische Landesbischof.



"Wir haben dies schon erlebt, und es kann nie und nimmer die Lösung sein, die in Europa gilt", warnte Bedford-Strohm. Flüchtlinge in ein Aufnahmelager außerhalb der EU zu bringen, komme ebenfalls nicht infrage.