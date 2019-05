Die Frage für die nächsten Jahre ist: Wie geht die Konsolidierung bei Europas Airlines weiter? Die Zusammenschlüsse von Fluglinien in Europa werden Ryanair-Chef Michael O'Leary zufolge weitergehen. Am Ende der Konsolidierung werde es nur noch fünf Airline-Gruppen geben: die Lufthansa, Air France/KLM, IAG (British Airways/Iberia), Easyjet und Ryanair selbst, meinte O'Leary vor kurzem in Brüssel. Lufthansa-Chef Spohr sieht das sicher ähnlich. Die italienische Alitalia hätte man gerne übernommen, aber nicht zu jedem Preis heißt es in Frankfurt.