Die Proteste gegen Macron mehren sich. Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Streikende Eisenbahner, protestierende Studenten, unzufriedene Rentner: Ein knappes Jahr nach Amtsantritt bekommt der sozialliberale Staatschef Emmanuel Macron auf einmal sehr kräftigen Gegenwind zu spüren. Immer lauter wird der Vorwurf, sein Reformkurs komme vor allem Unternehmen und Investoren zugute.



Wie groß der Druck ist, offenbart nun eine ungewöhnliche Medienoffensive. In zwei Fernsehinterviews verteidigt Macron am heutigen Donnerstag und am Sonntag seine Politik.