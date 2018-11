Ein Frau raucht vor einem Restaurant in Wien eine Zigarette. Quelle: Helmut Fohringer/APA/dpa

In Österreich haben sich binnen einer Woche rund 300.000 Menschen gegen die Pläne der Regierung gewandt, das geplante Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen. Das geht aus der Zählung der Initiative "Don't smoke" der Ärztekammer und der Krebshilfe hervor.



Eigentlich sollte vom 1. Mai an in Österreich das Rauchen in Lokalen generell verboten werden. Auf Druck der FPÖ wurde im Koalitionsvertrag mit der ÖVP aber festgelegt, dass die bisherige Regelung mit getrennten Raucherzimmern bleiben soll.