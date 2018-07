Am stärksten stiegen die Vorstandsgehälter bei der Lufthansa, hier um 42,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Vorstände von BASF, Continental und Volkswagen durften sich über einen Anstieg von jeweils knapp 20 Prozent freuen. Dagegen sanken die Gehälter im Vorstand der Munich Re und von Bayer um 10 Prozent. Diese Schwankungen in der Vergütung seien in den meisten Fällen durch Veränderungen der Unternehmensleistung zu erklären, so Gunther Friedl, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Controlling an der TU München. Also mehr Gewinn bringt mehr Vergütung.