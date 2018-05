Nordkoreanischer Parteifunktionär Kim Yong Chol in USA gelandet. Quelle: Joe Frederick/AP/dpa

Der ranghohe nordkoreanische Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol ist in den USA eingetroffen. Er landete in New York, wie eine dpa-Reporterin berichtete.



Kim Yong Chol ist in New York, um sich mit US-Außenminister Mike Pompeo zu treffen. Er ist der ranghöchste Vertreter Nordkoreas seit dem Jahr 2000, der amerikanischen Boden betritt. Seine Reise wurde als Beleg gewertet, dass beide Seiten noch an einem Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un interessiert sind.