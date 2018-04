Auf Ex-Spion Skripal und seine Tochter gab es einen Giftanschlag. Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Großbritannien erwägt einem Zeitungsbericht zufolge nach dem Nervengift-Anschlag auf den früheren russischen Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia beiden eine neue Identität zu verschaffen. Das berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf Geheimdienstkreise.



Sie könnten in den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland ein neues Leben beginnen, wobei in den USA wohl am stärksten für ihre Sicherheit gesorgt werden könnte. Der britische Geheimdienst sei dazu in Kontakt mit der CIA.