Die Teilnahme an einer Konferenz der Internet Engineering Task Force steht jedem Interessierten offen. In der Vergangenheit bemühten sich die IETF-Verantwortlichen stets um einmütige Beschlussfassungen bei Standards. Doch in London kam es Mitte März zu einer regelrechten Kampfabstimmung über die Vorschläge der Nachrichtendienste, eine "Inspektionserlaubnis" und damit eine Überwachungsschnittstelle als Standard in die Transportverschlüsselung aufzunehmen. Abgestimmt wird in den entsprechenden Working Groups nicht per Stimmzettel oder Handaufheben, sondern durch Summen oder Murren. Der Leiter einer Arbeitsgruppe bittet dann nach Vorstellung eines Standardisierungsvorschlages die Anwesenden: "Give me a hmm!" Der Vorschlag mit dem lautesten Summen gilt als angenommen.