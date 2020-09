Von Berlin ins Weiße Haus: Richard Grenell.

Quelle: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

US-Präsident Donald Trump holt seinen loyalen Botschafter in Deutschland in die Regierungszentrale: Richard Grenell wird der neue geschäftsführende Geheimdienstkoordinator. Damit wird der Diplomat - der in Berlin oft angeeckt war - eine Schlüsselposition im Weißen Haus besetzen.



"Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten", schrieb Trump auf Twitter. Der Direktor der Nachrichtendienste (DNI) soll die 17 verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren.