Für den Freiburger Experten für klinische Studien, Professor Gerd Antes, haben in dem Fall europaweit Kontrollen versagt: "In einem Maße, wie es in dem Extremfall hier tatsächlich über alle Grenzen geht, die ich so bisher auch so gut dokumentiert noch nicht gesehen habe." Verantwortlich für Kontrollen sind rumänische Behörden, die aber zunächst keine Verdachtsmomente ermittelten.