Am Mittwoch will die Bundesregierung einen Bericht zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland vorstellen. Erneut wird deutlich werden, dass der Osten noch immer oft hinterherhinkt: Es gibt Unterschiede in Tarifverträgen und bei Wochenarbeitszeiten, außerdem weniger Konzernzentralen mit gut bezahlten Jobs. Aktuellen Zahlen zufolge arbeiten Ost-Beschäftigte auch länger als Arbeitende im Westen - und verdienen weniger.