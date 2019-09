Baustopp: Das Fundament eines Windrads bei Wargolshausen in Unterfranken

Quelle: Mark Hugo/ZDF

Der Windpark taugt dabei fast als Symbol für den lahmenden Ausbau der Windenergie an Land. Denn im ersten Halbjahr 2019 ist der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 82 Prozent eingebrochen, so rechnet der Bundesverband Windenergie (BWE) vor. Bundesweit habe sich die Zahl der Windanlagen nur um 35 erhöht - der schlechteste Wert seit dem Jahr 2000. Deutschland sei von der Überholspur auf den Standstreifen gewechselt, beklagte vergangene Woche der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).



Und das, obwohl Deutschland bis 2022 aus der Atomenergie aussteigen will, bis 2038 möglichst auch aus der Kohleverstromung. Bis dahin muss ausreichend Ersatz geschaffen sein, fordert die Industrie. "Versorgungssicherheit ist für alle Unternehmen entscheidend - vom Konzern bis zum Ein-Mann-Betrieb", so DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Eigentlich sind die Ziele der Bundesregierung eindeutig: Bis 2030 soll der erneuerbare Anteil am Stromverbrauch auf 65 Prozent steigen. 2018 lag er bei 37,8 Prozent.