Polizeikommando am Kölner Hauptbahnhof. Quelle: Oliver Berg/dpa

Eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei stundenlang in Atem gehalten und für ein Chaos auf den Bahnstrecken gesorgt. Die Behörden schließen einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Vier Menschen wurden verletzt - darunter der überwältigte Geiselnehmer. Dieser sei mit Gaskartuschen und Brandbeschleuniger bewaffnet gewesen, so die Ermittler.



Am Tatort wurden Papiere eines Syrers (55) gefunden. Der Geiselnehmer sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" der Passinhaber.