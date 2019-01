Polizeiaufgebot nach der Geiselnahme.

Quelle: -/Nord-West-Media TV/dpa

Der Mann, der in einer Sporthalle in Nordrhein-Westfalen 43 Kinder und ihre beiden Betreuer als Geiseln genommen hat, ist bereits Ende Dezember in den Blickpunkt der Polizei geraten.



Nach Angaben eines Sprechers hatten die Behörden den 25-Jährigen Ende 2018 nach einer Suizidankündigung zum Selbstschutz in die Psychiatrie eingewiesen. Dort habe er mit einer Bombe gedroht. Es war zunächst unklar, wieso der Mann sich zu dem Tatzeitpunkt wieder frei bewegen konnte.