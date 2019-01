Natalie Geisenberger gewinnt Gold bei der Heim-WM

Quelle: dpa

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat sich bei der Heim-WM in Winterberg zum vierten Mal zur Rodel-Weltmeisterin gekürt. Die 30-Jährige führte souverän einen deutschen Doppelerfolg an: Julia Taubitz holte mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand Silber. Es ist der größte Erfolg ihrer Karriere.



Die weiteren deutschen Starterinnen konnten bei widrigen Bedingungen und Nieselregen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Rekordweltmeisterin und Titelverteidigerin Tatjana Hüfner belegte nur den zehnten Platz, die Olympia-Zweite Dajana Eitberger enttäuschte als Zwölfte.