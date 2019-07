Schwester Lorena begleitet mich als ZDF-Reporter nach Wa. Auf dem Dorfplatz empfangen uns Steven und Roger, zwei der Täter. Sie gehen zu einem schwarzen Brandfleck im Gras; es ist die Stelle, an der sie vor sieben Jahren Christina schwer verletzt haben. Empfinden sie Scham? "Wir haben sie ja nicht einfach so gefoltert", sagt Steven. "Wir verbrennen niemanden ohne Grund oder hängen sie einfach so auf. Wir befragen sie. Wir sagen: Sei ehrlich, sag die Wahrheit. Dann stehen wir auf deiner Seite. Du musst nur gestehen. Je länger sie das nicht tun, umso größer wird natürlich unser Frust."



Und Roger, der Lehrer im Dorf ist, ergänzt: "Wir glauben daran. Wir glauben an Hexerei. Wenn jemand krank ist und stirbt, muss ein anderer verantwortlich sein. Wir suchen den Schuldigen, der mit seiner bösen Hexerei Besitz vom Körper des Verstorbenen genommen hat." Schwester Lorena hört schweigend zu. "Ich verurteile nicht, ich versuche nur, zu verstehen", sagt sie.