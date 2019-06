Ein Rettungsteam deckt nach der Bergung Opfer ab.

Quelle: Laszlo Balogh/AP/dpa

Eine Woche nach dem Unglück auf der Donau mit mindestens 13 Toten werden noch 15 Menschen vermisst. Die 13. Leiche zogen Taucher am Morgen nahe der Unglücksstelle unter der Budapester Margaretenbrücke aus dem Wasser, wie das Nachrichtenportal "24.hu" berichtete.



Schlechtes Wetter und starke Strömungen verhinderten bisher, dass das gesunkene Ausflugsschiff "Hableany" mit einer südkoreanischen Reisegruppe an Bord geborgen werden konnte. In dessen Innerem werden weitere Tote vermutet.