Die Polizei fand in dem Wagen 17 solcher Handgranaten.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

In einem Geländewagen am Hauptbahnhof Dresden sind 17 Handgranaten gefunden worden. Die beiden Insassen im Alter von 17 und 28 Jahren seien in Polizeigewahrsam. Der Wagen war Beamten aufgefallen, weil er im Parkverbot stand. Da Zweifel bestanden, ob die beiden Männer Bosnier legal nach Deutschland eingereist sind, wurden sie zum Revier gebracht.



Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten zunächst eine betäubungsmittelähnliche Substanz. Deshalb wurde der Wagen genauer unter die Lupe genommen.