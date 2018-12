In ganz Frankreich, aber auch im Nachbarland Belgien sind am Wochenende Protestaktionen geplant. Im Osten Belgiens blockierten am Morgen bereits "Gelbwesten"-Protestler die Autobahn E40, welche nach Frankreich führt. Autofahrer mussten den Weg über die Stadt Adinkerque nehmen. In den vergangenen Wochen hatte es auch in Belgien mehrere "Gelbwesten"-Proteste und Straßenblockaden gegeben. Auch in Belgien demonstrieren die Menschen in den signalfarbenen Sicherheitswesten gegen erhöhte Treibstoffpreise.