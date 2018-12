Regierungssprecher Benjamin Griveaux kündigte bereits eine Stellungnahme Macrons für den Wochenbeginn an. Der Druck sei einfach zu hoch, meinen Beobachter. Am Samstag waren wieder weit über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, davon mindestens 10.000 in der Hauptstadt.



Macron schickte in der eskalierten Krise bisher seinen knochentrockenen Premier Édouard Philippe an die Front und hielt sich mit Äußerungen merklich zurück. Die Mitte-Regierung legte als Zugeständnis die umstrittene Steuererhöhung für Benzin und Diesel auf Eis - doch das reicht nicht aus, um den Flächenbrand im Land zu löschen. Die Forderungen gehen weiter: mehr Kaufkraft für sozial Schwächere, eine Wiedereinführung der weitgehend abgeschafften Vermögensteuer, Zugeständnisse bis hin zum Rücktritt Macrons.