Überhaupt waren es die sozialen Netzwerke, die die Bewegung so groß werden ließen, auch ohne gemeinsame Führer oder Forderungen. In Hunderten von Facebook-Gruppen wurden Proteste organisiert, verbreiteten sich mehr oder weniger krude Ideen. Die Benzinpreise waren nur der Auslöser, bald brach sich allgemeiner Unmut Bahn, vor allem bei Franzosen, die in strukturschwachen Gegenden wohnen, zur Arbeit weit pendeln müssen und Angst vor dem Abrutschen in die Armut hatten.