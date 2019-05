In den vergangenen Wochen hat die "Gelbwesten"-Bewegung an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Die Hartnäckigkeit vieler Aktivisten aber ist ungebrochen. Stolz zeigt einer seine gelbe Weste, auf der jede Demonstration mit Datum vermerkt ist: "Wie Sie sehen können, habe ich keine einzige Demonstration verpasst. Wir machen weiter. Selbst wenn am Ende nur meine Frau und ich übrig bleiben."