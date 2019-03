Der Protest der "Gelbwesten" in Paris ist am Samstag in massive Gewalt ausgeartet. Über der Prachtstraße Champs-Élysées standen schwarze Rauchwolken. Randalierer verwüsteten Geschäfte und zündeten unter anderem eine Bankfiliale an. 5.000 Polizisten waren in Paris im Einsatz. Sie versuchten, die Menge mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern zurückzuhalten. Mehr als 230 Menschen wurden festgenommen, französische Medien berichten von Dutzenden Verletzten.