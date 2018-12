Eigentlich wollte Philippe am Dienstagnachmittag mit den Aktivisten sprechen, die seit rund zweieinhalb Wochen gegen hohe Kraftstoffpreise, Steuern und Lebenshaltungskosten auf die Straße gehen. Innenminister Christophe Castaner wollte am Dienstagmorgen Vertreter der Polizeigewerkschaften empfangen, um mit ihnen über eine Strategie gegen die Gewalt bei den Protesten zu verhandeln. In Paris hatten Randalierer am Samstag Sachschäden in mehrstelliger Millionenhöhe angerichtet, unter anderem am Triumphbogen.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe ihn gebeten, den für Mittwoch und Donnerstag geplanten Besuch in Belgrad "um einige Wochen" zu verschieben, sagte derweil der serbische Präsident Aleksander Vucic. Als Grund habe Macron "Probleme" in Frankreich angegeben. Zuvor hatte Philippe seinerseits einen Besuch in Polen abgesagt. Der Regierungschef nahm am Montagabend mit mehreren Ministern an einem Krisentreffen mit Macron im Elysée-Palast teil. Zuvor hatte Premier Philippe Gespräche mit den Oppositionsparteien geführt. Die Sozialisten und andere linke Gruppen forderten, die zum 1. Januar angekündigte Ökosteuer auf Diesel auf Eis zu legen und den Mindestlohn sowie die Renten von Geringverdienern zu erhöhen.