Gelbwesten-Proteste in Paris.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Nach den Ausschreitungen am 1. Mai ist die Zahl der Teilnehmer an den Gelbwestenprotesten in Frankreich stark gefallen. Landesweit beteiligten sich nach Schätzungen des Innenministeriums am 25. Wochenende in Folge knapp 19.000 Menschen. Das war die niedrigste Zahl seit Beginn der Protestbewegung im November. Damals lagen die Schätzungen zum Teil bei fast 250.000 Teilnehmern pro Wochenende.



Im Gegensatz zu den Demonstrationen zum 1. Mai gab es bislang keine Berichte über Gewalt.