Schwedens Ministerpräsident Löfven und Kanzlerin Merkel (CDU). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven hat sich zurückhaltend über eine Aufstockung der Haushaltsmittel seines Landes für die EU geäußert. Löfven sagte nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin, Schweden werde es keinesfalls akzeptieren, seine Sozialreformen aufzugeben, weil es mehr Mittel in den EU-Haushalt zahlen müsse.



Merkel sagte, die Nettozahler wollten bei der Aufstellung des neuen Haushalts eng zusammenarbeiten. Schweden und Deutschland sind Nettozahler in der EU.