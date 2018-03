Denn auch wenn von 100 Anwärtern nur fünf den Kredit am Ende auch bekommen, so bleiben den Portalen trotzdem 100 Datensätze. Und da weisen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf hin, dass die Daten mindestens an andere Kreditinstitute weiter gegeben werden dürfen. Klar könnte man meinen – denn von denen kommt ja der Kredit. Doch eine Einschränkung in diesem Passus gibt es nicht. "Man muss einfach aufpassen. Denn die eigenen Daten gehen an weitere Kreditvermittler oder andere Kreditinstitute", warnt Kay Görner. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass Portale wie Check 24 alles Mögliche vermitteln: Im Prinzip alles, was man käuflich erwerben oder anmieten kann. Die Datensätze bieten also auch für das eigene Geschäftsmodell eine perfekte Grundlage.