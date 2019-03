Laut Bundesnetzagentur stieg die Zahl der wechselbereiten Kunden in den letzten Jahren zwar an. Doch rund 70 Prozent der Haushalte sind nach wie vor Stammkunden bei ihrem lokalen Grundversorger, also den Gemeinde- und Stadtwerken ihres Wohnortes. Jeder dritte Haushalt bezieht seinen Strom zudem im Grundversorgungstarif. Der ist aber oft besonders teuer.