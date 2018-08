In deutsche Firmen fließt viel Geld. Symbolbild Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Beteiligungsfirmen haben so viel Geld in deutsche Firmen investiert wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im ersten Halbjahr 2018 stieg der Gesamtwert der gestemmten Firmenkäufe auf 10,7 Milliarden Euro.



Gemessen am ersten Halbjahr 2017 verdoppelte sich der Wert der Transaktionen sogar. Das geht aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY hervor. Beteiligungsinvestoren steigen bei Unternehmen ein, um sie auf Rendite zu trimmen und sie anschließend mit Gewinn zu verkaufen.