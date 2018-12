Eine wirkliche Wende der Geldpolitik ist im Euroraum weiterhin nicht in Sicht. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank

Nachdem die EZB in ihrer letzten Ratssitzung des Jahres keinen Anhaltspunkt gegeben hat, wann sie die Zinsen wieder erhöhen könnte, geht etwa Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank davon aus, dass dies erst im März 2020 der Fall sein werde - ohne damit aber einen Zyklus an Zinserhöhungen einzuleiten: "Eine wirkliche Wende der Geldpolitik ist im Euroraum weiterhin nicht in Sicht", glaubt der Ökonom. Deshalb muss derjenige, der sein Geld sicher anlegen will, künftig weiter damit rechnen, dass er real, also nach Abzug der Inflation, sogar Geld verlieren wird.