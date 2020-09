AfD

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Im Fall eines umstrittenen Malbuchs der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion will der Landtag prüfen, ob die Fraktion Gelder unzulässig verwendet hat. Das teilte ein Sprecher des Landtags in Düsseldorf mit.



Die Hefte mit dem Namen "Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen" sollen in Krefeld verteilt worden sein. In den Malbüchern werden unter anderem bewaffnete Menschen unter türkischer Flagge gezeigt - offenbar bei einem Autokorso. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung.