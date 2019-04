Falschgeld in 20-, 50- und 200-Euro-Scheinen. Symbolbild

Quelle: Bernd Wüstneck/ZB/dpa

Auf Teneriffa ist Einsatzkräften ein Schlag gegen professionelle Geldfälscher gelungen. Vier verdächtige Italiener seien festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit. Sie sollen in Arona im Süden der Insel 10- und 20-Euro-Banknoten von "sehr guter Qualität" hergestellt und in mehreren Ländern Europas in Umlauf gebracht haben.



Das habe ihnen monatlich einen Gewinn von etwa 7.500 Euro eingebracht. Den Ermittlern zufolge handelte es sich "um die aktivste Falschgeld-Druckerei Spaniens".