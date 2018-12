Gläubige vor einer Moschee in Köln. Archivbild

Die Bundesregierung will den Geldfluss aus Golfstaaten an radikale Moschee-Gemeinden in Deutschland kontrollieren. Wie der Rechercheverbund aus NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" berichtet, hat das Auswärtige Amt mehrere Länder darum ersucht, beabsichtigte Spenden oder staatliche Zuwendungen an religiöse Einrichtungen in Deutschland zuvor dem Auswärtigen Amt zu melden.



Unter Beteiligung von Verfassungsschutz und BND sollen dann Absender und Empfänger der Gelder überprüft werden.