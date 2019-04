Milliarden über Milliarden fließen so an die Bahn, ohne dass sich die finanzielle Lage des Staatskonzerns damit verbessere, kritisiert dagegen der Bundesrechnungshof. Und erhebt schwere Vorwürfe: Die Ziele der Bahnreform habe der Bund verfehlt. Weder sei nennenswert mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene gekommen, noch sei es gelungen, die Steuerkasse finanziell zu entlasten. "Obwohl die öffentliche Hand die DB AG fortlaufend in Milliardenhöhe unterstützt, ist das Unternehmen mit rund 20 Milliarden Euro verschuldet - Tendenz steigend", so Bundesrechnungshof-Präsident Kay Scheller.