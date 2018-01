Sind die Notenbanken also machtlos? "Könnte so kommen", sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank: "Erst wenn global alle bedeutenden Länder die gleiche starke Konjunktur erleben, also in keinem Land mehr Überkapazitäten da sind, dann würde sich die Inflation nach oben bewegen." Diese Entwicklung allerdings hängt von der Wirtschaftslage in China, Osteuropa oder auch Südamerika ab. Kein Gebiet, auf dem eine EZB mitbestimmen könnte.