Dollarscheine bringen Autofahrer in Rage. Symbolbild

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Geldregen auf einer Schnellstraße hat in New Jersey für Tumulte unter Autofahrern gesorgt - die Folge waren zwei Unfälle. Zunächst seien zwei Plastiktüten mit mehr als einer halbe Million Dollar aus einem gepanzerten Lastwagen gefallen, so die Polizei. Schuld war ein mechanischer Defekt.



Als die Tüten auf der Fahrbahn landeten, platzten sie auf. Der Wind wirbelte die Scheine durch die Luft. Autofahrer stoppten abrupt und sprangen aus ihren Wagen und jagten mitten im Verkehr nach dem Geld.