Traditionell verkünden Schüler die Nummern bei "El Gordo".

Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Mit knallenden Sektkorken, Trommeln und spontanen Tänzchen haben die Menschen in fast allen Landesteilen Spaniens das Ergebnis der traditionellen Weihnachtslotterie "El Gordo" gefeiert. Besonders großen Geldregen gab es in Huesca in der Region Aragonien mit 120 Millionen Euro.



In Cuenca in der Region Kastilien-La Mancha freuten sich Tippgemeinschaften über 88 Millionen Euro. Erstaunen herrschte in Manises in der Provinz Valencia, wo "El Gordo" seit 2012 bereits zum dritten Mal zuschlug.