Die Zentral der Deutschen Bank in Frankfurt. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank haben Ermittler in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt nach Beweisen gesucht. Die Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchung vom Dienstag.



Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus vor, in einigen Fällen keine Geldwäscheverdachtsmeldungen gemacht zu haben, obwohl das angezeigt gewesen wäre. Dem Vernehmen nach geht es um eine niedrige zweistellige Zahl. Die Deutsche Bank war Korrespondenzbank der Danske Bank in Estland.