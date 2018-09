In Gelsenkirchen gingen etwa 2.000 Menschen auf die Straße. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Bei Kundgebungen in Gelsenkirchen, Dortmund und Köln haben Tausende Menschen ein Zeichen gegen rechts gesetzt. Es kam auch zu kleineren Auseinandersetzungen mit rechten Gruppierungen. Rund 12.000 Menschen forderten in Köln eine menschliche Flüchtlingspolitik als Zeichen gegen Rassismus.



Mehr als 120 Organisationen, Parteien und die beiden Kirchen hatten zur Kundgebung "Köln zeigt Haltung!" aufgerufen. In Gelsenkirchen wurde bei einem Protestmarsch ein 65 Jahre alter Mann verletzt.