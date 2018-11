Eine Messstation an der B224 in Essen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Erneut verhandelt ein Gericht wegen zu schlechter Luftqualität über Fahrverbote in Großstädten. Vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geht es um Diesel-Fahrverbote in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Essen.



Anlass sind weitere Klagen der Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe. Der Verein will erreichen, dass Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge als Maßnahmen in die entsprechenden Luftreinhaltepläne aufgenommen werden. Eine Entscheidung noch heute ist wahrscheinlich.